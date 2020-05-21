РФС разрабатывает медицинский регламент по судьям

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции рассказал, как к возобновлению чемпионата готовятся судьи.

— Мы разрабатываем регламент по судьям, к ним будут применяться похожие меры, что и к футболистам — тестирования, самоизоляция. (Гоша Чернов)