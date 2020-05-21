РФС разрабатывает медицинский регламент по судьям
19:47
Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции рассказал, как к возобновлению чемпионата готовятся судьи.
— Мы разрабатываем регламент по судьям, к ним будут применяться похожие меры, что и к футболистам — тестирования, самоизоляция. (Гоша Чернов)
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