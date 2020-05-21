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РФС объяснил, в каком случае чемпионат России может быть прекращен

18:53
РФС. Фото Александр Федоров., "СЭ"
РФС. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Заместитель генерального секретаря РФС по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции объяснил детали возобновления премьер-лиги.

15 мая на исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня.

— Если ограничения не будут сняты 1 июня, то у нас есть другая примерная дата возвращения чемпионата — это 28 июня, — сказал Мситрофанов. — Если будет настолько серьезный запрет, что невозможно будет возобновить чемпионат, тогда надо будет прекращать чемпионат. Но это не означает, что следующий чемпионат начнется условно 1 июля. Мы будем ждать снятия всех ограничений и дадим время на подготовку. (Гоша Чернов)

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