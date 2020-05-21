РФС не знает, возобновил ли «Зенит» тренировки

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции рассказал, что не знает, вернулся ли «Зенит» к тренировкам.

— У нас нет информации, что «Зенит» возобновил тренировки. Нам этого никто не подтверждал. У нас было письмо московских клубов о том, что «Зенит» тренируется, но откуда они это взяли я не знаю. (Гоша Чернов)