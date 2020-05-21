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РФС: «Мы четко взаимодействуем с лигой»

19:31
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции объяснил, что РФС общается с РПЛ по поводу мер безопасности.

— У нас четкое взаимодействие с РПЛ, — зявил Митрофанов. — Сергей Геннадьевич Прядкин (президент премьер-лиги — Прим. «СЭ») лично участвовал во всех обсуждениях этого регламента, когда мы финальную фазу правили. Это совместная разработка, которая основана в том числе на использовании опыта зарубежных коллег. (Гоша Чернов)

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