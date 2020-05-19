«Разбираем состав». Аршавин сравнил бывших игроков «Зенита» с дровами

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал новый пост в Instagram. 38-летний россиянин показал подписчикам фотографию с горой дров с подписью: «Разбираем состав!»

На снимке — Аршавин стоит на вершине этой горы. Там, где лежат дрова, бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга отметил своих партнеров по командам: Павла Погребняка, Александра Кержакова, Вячеслава Малафеева, Владислава Радимова, Владимира Быстрова, Анатолия Тимощука и Александра Соколенко (вместе с ним Аршавин выступал за «Кайрат»).

«Сволочьььььь», — отреагировал в комментариях Радимов.