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Рианчо: «В киевском «Динамо» я был счастлив, а в «Спартаке» не было таких чувств»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил работу в московском клубе и киевском «Динамо».

«С киевским «Динамо» мы выиграли два титула премьер-лиги, два Кубка Украины и Суперкубок — это навсегда останется в моем сердце. Это было фантастическое время, я был счастлив. Болельщики и клуб вели себя очень уважительно по отношению ко мне. Всегда вспоминаю о периоде работы в Киеве с теплотой в душе. В «Спартаке» у меня не было таких чувств. Это был отрезок, который длился всего шесть месяцев. Не было времени завязать крепкие отношения с фанатами, поэтому я не могу сказать, ощущал ли такую же поддержу болельщиков, как в Киеве. Но я с большим уважением отношусь к «Спартаку», это великий клуб», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Испанский специалист работал в киевской команде с 2014 по 2016 год.

В 2018 году Рианчо перешел на работу в московский «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. 22 октября 2018 года после увольнения Карреры со своего поста Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера.

12 ноября 2018 года после назначения на должность главного тренера Олега Кононова испанский специалист покинул «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-v-kievskom-dinamo-ya-by-l-schastliv-a-v-spartake-ne-by-lo-takih-chuvstv/
ФК Динамо (Киев)
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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