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Петреску: «К сожалению, не могу посмотреть РПЛ по телевизору»

Дан Петреску признался, что не следит за чемпионатом России
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску рассказал, что не следит за чемпионатом России.

«Не слежу за российским футболом. К сожалению, даже не могу посмотреть РПЛ по телевизору. Обидно, что я не могу смотреть матчи московского «Динамо», — сказал Петреску Sport24.

Специалист возглавлял «Кубань» с 2009 по 2012 год и в 2016 году. С 2012 по 2014-й год он возглавлял «Динамо». С лета 2021 года 55-летний румынский тренер работает с ЧФР.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-09-petresku-ne-mogu-posmotret-rpl-po-televizoru-obidno
Дан Петреску
ФК Динамо (Москва)
ФК Кубань
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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