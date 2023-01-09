Петреску: «К сожалению, не могу посмотреть РПЛ по телевизору»

Дан Петреску признался, что не следит за чемпионатом России

Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску рассказал, что не следит за чемпионатом России.

«Не слежу за российским футболом. К сожалению, даже не могу посмотреть РПЛ по телевизору. Обидно, что я не могу смотреть матчи московского «Динамо», — сказал Петреску Sport24.

Специалист возглавлял «Кубань» с 2009 по 2012 год и в 2016 году. С 2012 по 2014-й год он возглавлял «Динамо». С лета 2021 года 55-летний румынский тренер работает с ЧФР.