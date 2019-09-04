Рассмотрение ходатайств об УДО Мамаева и Кокориных пройдет в закрытом режиме

Рассмотрение ходатайств Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева об УДО пройдет в закрытом режиме. Выездное заседание Алексеевского районного суда состоится 6 сентября.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. (Вячеслав Короткин)

Защита Пака оставила на усмотрение суда вопрос УДО Кокорина и Мамаева