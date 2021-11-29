Рассказов поторопил «СЭ» с материалом про свою игру с «Уфой»
20:27
Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил красную карточку в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1). После окончания встречи он выложил новый пост в Instagram.
Пост Николая Рассказова. Фото Instagram
Футболист вышел на поле на 69-й минуте, заменив Массимилиано Кофрие.
На 74-й минуте россиянин получил первое предупреждение, грубо сыграв против Бояна Йокича в подкате. На 87-й минуте арбитр Павел Кукуян показал Рассказову вторую желтую за игру локтем.
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