Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рассказов поторопил «СЭ» с материалом про свою игру с «Уфой»

20:27
Николай Рассказов. Фото ФК «Спартак» Пост Николая Рассказова. Фото Instagram
Николай Рассказов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил красную карточку в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1). После окончания встречи он выложил новый пост в Instagram.

Пост Николая Рассказова. Фото Instagram
Пост Николая Рассказова. Фото Instagram

Футболист вышел на поле на 69-й минуте, заменив Массимилиано Кофрие.

На 74-й минуте россиянин получил первое предупреждение, грубо сыграв против Бояна Йокича в подкате. На 87-й минуте арбитр Павел Кукуян показал Рассказову вторую желтую за игру локтем.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Диетолог назвала самый вредный орех
7
2
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры