Рахимов возмутился судейством в матче «Ротор» — «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (0:1) посетовал на судейство.
Напомним, что в этой встрече было показано 15 желтых карточек.
— Эмоций много, но в таких матчах обычно решает один эпизод, — отметил Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — К сожалению, он произошел не в нашу пользу. Многие решения могут повлиять на такие моменты. Мы сейчас еще раз посмотрели тот момент с пенальти, который пошел смотреть арбитр.
Говорит, что рука в естественном положении. Что это значит? Мяч летит в ворота и она чуть отставлена. Даже сам игрок это понимает и начинает закидывать руку за спину. Такой момент и решает. А после этого появилась и красная карточка. Поэтому очень обидно, что такое произошло. Но что делать, таков футбол.
Очень тяжело было созидать на таком поле. Если говорить по второму тайму, то мы потеряли контроль над структурой игры. У нас появилось много брака.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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