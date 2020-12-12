Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (0:1) посетовал на судейство.

Напомним, что в этой встрече было показано 15 желтых карточек.

— Эмоций много, но в таких матчах обычно решает один эпизод, — отметил Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — К сожалению, он произошел не в нашу пользу. Многие решения могут повлиять на такие моменты. Мы сейчас еще раз посмотрели тот момент с пенальти, который пошел смотреть арбитр.

Говорит, что рука в естественном положении. Что это значит? Мяч летит в ворота и она чуть отставлена. Даже сам игрок это понимает и начинает закидывать руку за спину. Такой момент и решает. А после этого появилась и красная карточка. Поэтому очень обидно, что такое произошло. Но что делать, таков футбол.

Очень тяжело было созидать на таком поле. Если говорить по второму тайму, то мы потеряли контроль над структурой игры. У нас появилось много брака.