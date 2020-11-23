Рахимов: «Уфа» и не старалась играть в оборонительный футбол"

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Химок» (1:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы и не старались играть в оборонительный футбол. Хотелось действовать красиво. Но для того, что высоко встречать соперника и быть заодно надежными в обороне, нельзя проигрывать один в один. А вы же видели, какие мы голы пропускали», — сказал Рахимов в интервью пресс-службы «Уфы».