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Рахимов: «Уфа» и не старалась играть в оборонительный футбол"

22:12
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Химок» (1:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы и не старались играть в оборонительный футбол. Хотелось действовать красиво. Но для того, что высоко встречать соперника и быть заодно надежными в обороне, нельзя проигрывать один в один. А вы же видели, какие мы голы пропускали», — сказал Рахимов в интервью пресс-службы «Уфы».

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/news-new/rashid-rakhimov-s-pervykh-minut-staralis-sygrat-vysoko-v-atake

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