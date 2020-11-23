Рахимов: «Уфа» и не старалась играть в оборонительный футбол"
22:12
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Химок» (1:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Мы и не старались играть в оборонительный футбол. Хотелось действовать красиво. Но для того, что высоко встречать соперника и быть заодно надежными в обороне, нельзя проигрывать один в один. А вы же видели, какие мы голы пропускали», — сказал Рахимов в интервью пресс-службы «Уфы».
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/rashid-rakhimov-s-pervykh-minut-staralis-sygrat-vysoko-v-atake
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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