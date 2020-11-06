Рахимов рассказал о главной проблеме «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов оценил настрой команды на матч 14-го тура РПЛ против «Сочи».
«Пока очки не начали набирать, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся. Все горят желанием исправить это.
Надо понимать, что команда испытывает психологическое давление. Присутствует боязнь ошибок. Стараемся объяснить, что без ошибок в футболе не обходится. И неважно против какого соперника нужно выходить».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.