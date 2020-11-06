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Рахимов рассказал о главной проблеме «Уфы»

18:54
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов оценил настрой команды на матч 14-го тура РПЛ против «Сочи».

«Пока очки не начали набирать, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся. Все горят желанием исправить это.

Надо понимать, что команда испытывает психологическое давление. Присутствует боязнь ошибок. Стараемся объяснить, что без ошибок в футболе не обходится. И неважно против какого соперника нужно выходить».

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