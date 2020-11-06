Рахимов остался доволен исходом матча против «Сочи»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов остался доволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1).

«По игре мы ни в чем не уступали, — заявил тренер в эфире «Матч Премьер». — Грамотно играли. К сожалению, некоторые моменты сложно исполнять.

Это набранное очко придаст уверенности команде. Очень важно было перед паузой добиться положительного результата. Давайте оттолкнемся от того, что результат закономерен. И будем двигаться дальше.

Тройная замена? Нам нужна была свежесть в центре поля, начали терять мобильность. Футболисты хорошо вошли в игру».