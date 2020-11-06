Рахимов остался доволен исходом матча против «Сочи»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов остался доволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1).
«По игре мы ни в чем не уступали, — заявил тренер в эфире «Матч Премьер». — Грамотно играли. К сожалению, некоторые моменты сложно исполнять.
Это набранное очко придаст уверенности команде. Очень важно было перед паузой добиться положительного результата. Давайте оттолкнемся от того, что результат закономерен. И будем двигаться дальше.
Тройная замена? Нам нужна была свежесть в центре поля, начали терять мобильность. Футболисты хорошо вошли в игру».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.