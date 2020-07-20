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«Радуйся и судей поцелуй в одно место». Ещенко устроил перепалку с болельщиком «Зенита» в соцсетях

14:18
Скрин общения в соцсетях. Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Скрин общения в соцсетях.
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко устроил перепалку с болельщиком «Зенита» в соцсетях.

После завершения полуфинального матча Олимп Кубка России, в котором «Зенит» победил со счетом 2:1, Ещенко выложил в Instagram фотографию, где на нем надета майка с неоднозначным слоганом.

— Пришел править, подготовился к финалу, но облом-с, — написал в комментариях один из пользователей.

— А ты радуйся и судей поцелуй в одно место, но знай — вам как болелам жопа будет по всей России, — написал Ещенко в ответ.

Скрин общения в соцсетях.
Скрин общения в соцсетях.

Напомним, что КДК РФС рассмотрим поведение футболиста во время матча.

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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