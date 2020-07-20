«Радуйся и судей поцелуй в одно место». Ещенко устроил перепалку с болельщиком «Зенита» в соцсетях
14:18
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко устроил перепалку с болельщиком «Зенита» в соцсетях.
После завершения полуфинального матча Олимп Кубка России, в котором «Зенит» победил со счетом 2:1, Ещенко выложил в Instagram фотографию, где на нем надета майка с неоднозначным слоганом.
— Пришел править, подготовился к финалу, но облом-с, — написал в комментариях один из пользователей.
— А ты радуйся и судей поцелуй в одно место, но знай — вам как болелам жопа будет по всей России, — написал Ещенко в ответ.
Скрин общения в соцсетях.
Напомним, что КДК РФС рассмотрим поведение футболиста во время матча.
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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