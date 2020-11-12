Радимов пошутил о словах Соболева. Форвард считает себя техничнее Дзюбы
22:33
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, что он техничнее форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Соболев говорит, что он — техничнее Дзюбы? Ну-ну», — написал Радимов в Twitter.
Такой была реакция на выход Соболева в матче сборной России в Молдавии. Товарищеская встреча завершилась вничью — 0:0.
Соболев говорит, что он -техничнее Дзюбы ? ... ну-ну ??— Владислав Радимов (@radimov02) November 12, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи