Радимов пошутил о словах Соболева. Форвард считает себя техничнее Дзюбы

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, что он техничнее форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Соболев говорит, что он — техничнее Дзюбы? Ну-ну», — написал Радимов в Twitter.

Такой была реакция на выход Соболева в матче сборной России в Молдавии. Товарищеская встреча завершилась вничью — 0:0.