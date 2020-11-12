РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Радимов пошутил о словах Соболева. Форвард считает себя техничнее Дзюбы

22:33
Теги:

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, что он техничнее форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Соболев говорит, что он — техничнее Дзюбы? Ну-ну», — написал Радимов в Twitter.

Такой была реакция на выход Соболева в матче сборной России в Молдавии. Товарищеская встреча завершилась вничью — 0:0.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 65463
Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир