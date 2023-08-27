Metaratings: хавбек «Спартака» Литвинов попал в список интересов «Торино»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов может продолжить карьеру в серии А, сообщает Metaratings.ru. Игроком интересуется «Торино».

По данным источника, официальных предложения по трансферу игрока пока не поступало. Однако были контакты по поводу возможного перехода Литвинова в туринский клуб.

Контракт 22-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне в активе хавбека шесть матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.