Радченко назвал сомнительным судейство в матче «Сочи» — «Спартак»
12:15
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» судейство в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).
— Были спорные моменты в решениях судьи, это было видно. Понятно, что болельщики «Спартака» будут недовольны. Сейчас вообще к арбитрам очень много претензий, наверное, больше со стороны болельщиков, потому что ввели систему ВАР, и она, конечно, неоднозначна. С этим все связано. Если посмотреть статистику, у нас в каждом туре есть сомнительные решения арбитров.
После 18-и туров «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице (35 очков), «Сочи» — на шестом (30 баллов).
(Екатерина Звенигородская)
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