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Промес присоединился к «Спартаку»

17:13
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Нападающий «Спартака» присоединился к команде, сообщает 9 июля официальный Twitter клуба. Он выступал на Евро-2020 за сборную Нидерландов.

На чемпионате Европы «оранжевые» дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Чехии (0:2). 29-летний футболист провел на Евро два матча.

В прошлом сезоне Промес провел 16 матчей за «Спартак» и забил три мяча при трех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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