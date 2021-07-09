Промес присоединился к «Спартаку»
17:13
Нападающий «Спартака» присоединился к команде, сообщает 9 июля официальный Twitter клуба. Он выступал на Евро-2020 за сборную Нидерландов.
Welcome back, @QPromes ? pic.twitter.com/HmBf5RS0NS— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 9, 2021
На чемпионате Европы «оранжевые» дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Чехии (0:2). 29-летний футболист провел на Евро два матча.
В прошлом сезоне Промес провел 16 матчей за «Спартак» и забил три мяча при трех голевых передачах.
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