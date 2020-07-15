«Продаю «Спартак» за рубль». Огненный диалог Федуна с фанатом

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (3:0) ответил на просьбу болельщика продать клуб.

— Когда продадите «Спартак»? — спрашивает фанат.

— Кому, — уточняет Федун.

— Болельщикам.

— Покупай, если болельщики готовы платить, то ради бога.

— За сколько продаете?

— За рубль.

— Покупаем!

— Хорошо, а у тебя есть 10 миллиардов каждый год на содержание команды?

— Сбросимся. (Севастиан Терлецкий)