«Продаю «Спартак» за рубль». Огненный диалог Федуна с фанатом
15 июля 2020, 20:23
Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (3:0) ответил на просьбу болельщика продать клуб.
— Когда продадите «Спартак»? — спрашивает фанат.
— Кому, — уточняет Федун.
— Болельщикам.
— Покупай, если болельщики готовы платить, то ради бога.
— За сколько продаете?
— За рубль.
— Покупаем!
— Хорошо, а у тебя есть 10 миллиардов каждый год на содержание команды?
— Сбросимся. (Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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