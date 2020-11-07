Президент «Урала»: «Уважаем «Спартак», но сдаваться не собираемся»
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
— К нам приезжает один из лидеров чемпионата, — сказал Иванов. — Уважаем соперника, но сдаваться не собираемся. Будем играть для наших болельщиков. Мне сложно тут что-либо добавить.
— После 13 туров «Урал» идет на 11-м месте. Сколько очков недобрали?
— Рано подводить итоги. Давайте дождемся хотя бы зимней паузы. Хотя, конечно, потеряли немало. Начали, вроде, неплохо, а потом наступил какой-то провал! Но я верю в тренеров. Они справятся. (Виталий Айрапетов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.