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Президент «Урала»: «Уважаем «Спартак», но сдаваться не собираемся»

08:30
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— К нам приезжает один из лидеров чемпионата, — сказал Иванов. — Уважаем соперника, но сдаваться не собираемся. Будем играть для наших болельщиков. Мне сложно тут что-либо добавить.

— После 13 туров «Урал» идет на 11-м месте. Сколько очков недобрали?

— Рано подводить итоги. Давайте дождемся хотя бы зимней паузы. Хотя, конечно, потеряли немало. Начали, вроде, неплохо, а потом наступил какой-то провал! Но я верю в тренеров. Они справятся. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Ивановым — на сайте «СЭ»

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