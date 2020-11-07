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Президент «Урала» надеется на победу над «Спартаком»

06:11
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Президент «Урала» Григорий Иванов перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Спартака» отметил, что его команда будет играть на победу. Также он добавил, что всегда есть над чем работать.

— Я понимаю, что вам интересен «Спартак», — цитируют «Известия» Иванова. — Но мне в первую очередь интересен футбольный клуб «Урал», а не «Спартак». Ну что тут я могу сказать? Мы готовимся к игре со «Спартаком», это такая же команда, как и все. Да, один из лидеров нашего чемпионата, любимая команда многих людей. Но для нас не важно, с кем играть. За победу над любым клубом дается три очка. «Спартак» — не исключение. Поэтому мы будем биться за три очка. Думаю, и «Спартак» сделает все, чтобы их заработать. Больше ничего сказать не могу

— Вас устраивает качество игры «Урала» в нынешнем сезоне?

— Если бы команда стала чемпионом, я бы сказал, что устраивает. А так всегда есть какие-то недочеты. Но игроки прекрасно их знают и работают над ошибками. Не может нас всё устраивать, если мы идем на 11-м месте в чемпионате. Это не нравится ни руководству, ни тренерскому штабу, ни футболистам. Поэтому стараемся улучшить работу по всем направлениям.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1083797/aleksei-fomin/spartak-takaia-zhe-komanda-kak-i-vse-ostalnye

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