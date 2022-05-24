Иванов о сохранении формата РПЛ: «Будем исполнять это решение, но я по-прежнему за 18 клубов»

Президент «Урала» заявил, что клуб выступал за расширение РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иваноав заявил, что екатеринбургский клуб выступал за расширение Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), но принимает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о сохранении нынешнего количества участников.

«Будем исполнять это решение, но я по-прежнему за 18 клубов», — приводит слова Иванова ТАСС.

24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ с участием 16 клубов.

Таким образом, по итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в Олимп Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а «Торпедо» и «Факел» поднимаются в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург» и «Химки» — «СКА-Хабаровск».