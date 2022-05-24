Гинер заявил, что доволен результатами исполкома РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил итоги исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Доволен ли результатами исполкома? Да», — сказал Гинер.

24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ с участием 16 клубов.

Также РФС установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.