Президент «Урала»: «Думаю, легионеры вернутся в команду к середине следующей недели»
13:00
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда в расположение команды вернутся иностранные игроки, уехавшие на родину в связи с пандемией коронавируса.
— Когда ваши легионеры вернутся?
— Думаю, к середине следующей недели они будут у нас.
— Но им две недели придется посидеть на карантине.
— Ну что поделать? Такое решение принято. Будем его исполнять. (Виталий Айрапетов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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