Президент «Урала»: «Думаю, легионеры вернутся в команду к середине следующей недели»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда в расположение команды вернутся иностранные игроки, уехавшие на родину в связи с пандемией коронавируса.

— Когда ваши легионеры вернутся?

— Думаю, к середине следующей недели они будут у нас.

— Но им две недели придется посидеть на карантине.

— Ну что поделать? Такое решение принято. Будем его исполнять. (Виталий Айрапетов)

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