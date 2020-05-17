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Президент «Урала»: «Думаю, легионеры вернутся в команду к середине следующей недели»

13:00

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда в расположение команды вернутся иностранные игроки, уехавшие на родину в связи с пандемией коронавируса.

— Когда ваши легионеры вернутся?

— Думаю, к середине следующей недели они будут у нас.

— Но им две недели придется посидеть на карантине.

— Ну что поделать? Такое решение принято. Будем его исполнять. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Иванова

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