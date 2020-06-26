РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Президент РПЛ Прядкин сообщил о статусе проведения матча «Ростов» — «Арсенал»

18:05
Хавбек «Ростова» Матиас Норманн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хавбек «Ростова» Матиас Норманн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Арсенал». Встреча должна пройти 27 июня.

«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч против «Арсенала», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учетом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами", — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

17 июня «Ростов» ушел в полном составе на двухнедельный карантин, так как в команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Дончане хотели перенести матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», но соперники не согласились. Желто-синие выставили смешанный состав из игроков юношеских и молодежных команд, уступив сочинцам со счетом 1:10.

«Ростов» с 38 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» — 28 баллов и 9-я строчка.

Ростов — Арсенал Т

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24996.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 25650
Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир