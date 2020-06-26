Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Арсенал». Встреча должна пройти 27 июня.

«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч против «Арсенала», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учетом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами", — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

17 июня «Ростов» ушел в полном составе на двухнедельный карантин, так как в команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Дончане хотели перенести матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», но соперники не согласились. Желто-синие выставили смешанный состав из игроков юношеских и молодежных команд, уступив сочинцам со счетом 1:10.

«Ростов» с 38 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» — 28 баллов и 9-я строчка.