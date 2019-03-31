23:21 31 марта | Футбол — РПЛ

"Претензий к нему нет". Президент "Анжи" намерен поговорить с Адиевым

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Президент "Анжи" Осман Кадиев признался, что намерен поговорить с главным тренером команды Магомедом Адиевым. После разгромного поражения от "Краснодара" (0:5) в матче 21-го тура специалист заявил, что подаст в отставку

- Поговорю с ним, - приводит слова Кадиева сайт телеканала "360". - Может, сыграли эмоции, претензий к нему нет. Возможно, сегодня на поле было какое-то безволие, ребята не выполнили установку на игру. Надо понимать, что нам противостоял "Краснодар" - крепкая команда.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

Краснодар - Анжи

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Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/pretenzij-k-nemu-net-prezident-anzhi-postaraetsja-sohranit-podavshego-v-otstavku-trenera/

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