"Претензий к нему нет". Президент "Анжи" намерен поговорить с Адиевым

Президент "Анжи" Осман Кадиев признался, что намерен поговорить с главным тренером команды Магомедом Адиевым. После разгромного поражения от "Краснодара" (0:5) в матче 21-го тура специалист заявил, что подаст в отставку.
- Поговорю с ним, - приводит слова Кадиева сайт телеканала "360". - Может, сыграли эмоции, претензий к нему нет. Возможно, сегодня на поле было какое-то безволие, ребята не выполнили установку на игру. Надо понимать, что нам противостоял "Краснодар" - крепкая команда.
"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.
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https://360tv.ru/news/sport/pretenzij-k-nemu-net-prezident-anzhi-postaraetsja-sohranit-podavshego-v-otstavku-trenera/
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