Пресненский суд Москвы пока не получил обвинительное заключение по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы по состоянию на день понедельника не получил обвинительного заключения от МВД по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Физически обвинительное заключение еще не поступило в Пресненский суд. На это может уйти от одного до трех дней рабочих дней, – сообщили "СЭ" в Пресненском суде Москвы. – Оно может быть доставлено и сегодня курьером. Дата предварительное слушания, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, будет назначена в течении 14 дней.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находится в изоляторе с начала октября 2018 года. Всех четверо участвовали в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. (Андрей Сизякин)