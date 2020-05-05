Представитель объединения болельщиков «Локо»: «Назовите хоть одну причину для ухода Семина»

Один из лидеров самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал «СЭ» об отношении фанатов к возможному уходу главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

— Почему вообще пошли разговоры о смене Палыча? Мы многие годы слышим о странных методах Семина, что он не современный. Но результат-то дает! И не только в виде трофеев. И с финансовой точки зрения — два подряд выступления в Лиге чемпионов, а осенью должно быть третье. И с точки зрения внедрения в состав молодежи, что объявлялось стратегической целью. Миранчуки начинали до Семина, но он продолжил их развитие. В чемпионском сезоне Лысов постоянно на поле выходил. Что бы ни говорили, но при нем была уникальная статистика — 11 побед в первых его 11 матчах. А уступили с Мишей только в последнем туре, когда уже стали чемпионами.

На высокий уровень вышел Баринов, о котором мне еще до дебюта говорили, что должен вырасти в шикарного футболиста. Зимой еще добавились ребята, Магкеев очень здорово влился в состав. Есть ликвидные игроки, которых можно продавать. Так есть ли хоть одна причина для замены главного тренера?

— Еще говорят о ершистом характере Семина. Мол, клубу, например, надо продать Миранчука, а Палыч уперся.

— Стороны должны договариваться. Мне сложно судить, но, наверное, Палыч непрост. А кто прост? Главное, повторю, дает результат. Если же говорить о Миранчуках, то я припоминаю другую историю. Когда несколько лет назад братья чуть не ушли в «Рубин», именно Семин в последний момент их удержал. Это плохо для клуба? Великолепно. И для самих Миранчуков — тоже.

Посмотрите, где эти годы был «Рубин», и представьте, как там Алексей и Антон развивались бы. А сейчас не уверен, что один главный тренер все может решить. У братьев своя голова на плечах. Если они захотят уехать, а руководители поддержат, то Палыч вряд ли удержит силой. (Константин Алексеев)

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