Председатель ЭСК прокомментировал назначение североирландца Снодди

Сегодня, 8 марта, Российский футбольный союз объявил, что в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) вошел североирландец Алан Снодди, известный арбитр, инструктор ФИФА и УЕФА. Приглашение британца прокомментировал «СЭ» председатель ЭСК Ашот Хачатурянц.

«Алан Снодди очень опытный арбитр, который последние годы работает техническим инструктором в ФИФА и УЕФА и обучает судей и инспекторов по всему миру самым современным стандартам судейства, — сказал Хачатурянц. — Алан добавит новый взгляд экспертно-судейской комиссии, так как он представляет британский стиль судейства с высокой степенью допуска, положительно влияющей на интенсивность футбола. Уверен, дополнительное высококомпетентное мнение положительно скажется на работе ЭСК».

Теперь состав комиссии выглядит так: Ашот Хачатурянц (председатель), Сергей Зуев (заместитель председателя), Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк, Алан Снодди, Павел Каменцев (ответственный секретарь, без права голоса).

(Александр Бобров)