Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ рассказал, сколько будут отдыхать игроки его команды.

— Что сказал в раздевалке? Поблагодарил, поздравил ребят с победой. Будут отдыхать пять дней. Все рады, довольны. Все аплодировали, все довольны. Сборники только недовольны. Ушел Филипп, и будет долго лечиться Игбун? У нас есть еще молодые ребята, которые могут быть привлечены к первой команде. Разговоры о главном тренере? Я к этому спокойно отношусь. Сказали, что надо подготовить к игре с «Краснодаром», — сказал Кульчий в эфире телеканала «Матч Премьер».