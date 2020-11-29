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После матча «Спартак» — «Ротор» подрались болельщики московского клуба

22:52
После матча «Спартак» — «Ротор» подрались болельщики московского клуба. Фото "СЭ"
После матча «Спартак» — «Ротор» подрались болельщики московского клуба. Фото "СЭ"
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После матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ротор» (2:0) подрались болельщики московского клуба. Мужчины нанесли друг другу несколько ударов недалеко от выхода со стадиона для вип-персон и футболистов.

Видимо, причиной послужил личностный конфликт, не имеющий отношения к футболу. В итоге их разняли стюарды. Для выяснения виновника потасовки они собирались использовать камеры видеонаблюдения.

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