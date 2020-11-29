После матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ротор» (2:0) подрались болельщики московского клуба. Мужчины нанесли друг другу несколько ударов недалеко от выхода со стадиона для вип-персон и футболистов.

Видимо, причиной послужил личностный конфликт, не имеющий отношения к футболу. В итоге их разняли стюарды. Для выяснения виновника потасовки они собирались использовать камеры видеонаблюдения.