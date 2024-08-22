Хлестов — об отстранении Соболева: «Романцев отчислил бы сразу»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов в комментарии «СЭ» поделился мнением об отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Думаю, правильно сделали, что отстранили. Если бы был Олег Иванович, то вообще отчислил бы сразу. Но сейчас такая проблема с контрактами, что человека нельзя отчислить. Теперь контракт подписывают и футболист недотрога. Футболист прав, такого не может быть. Если ты не тянешь, то тебя убирают сразу», — сказал Хлестов «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».

Александр Абустин