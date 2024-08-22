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Сегодня, 16:07

Хлестов — об отстранении Соболева: «Романцев отчислил бы сразу»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов в комментарии «СЭ» поделился мнением об отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Думаю, правильно сделали, что отстранили. Если бы был Олег Иванович, то вообще отчислил бы сразу. Но сейчас такая проблема с контрактами, что человека нельзя отчислить. Теперь контракт подписывают и футболист недотрога. Футболист прав, такого не может быть. Если ты не тянешь, то тебя убирают сразу», — сказал Хлестов «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».

Александр Абустин

Александр Соболев
Дмитрий Хлестов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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