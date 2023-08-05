Мухин — о дубле в ворота «Локомотива»: «Просто сегодня съел два банана, а не один»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ. В этой встрече 21-летний футболист отметился дублем.

— Обе команды неплохо играли, но удача была на нашей стороне, — начал Мухин.

— Вы скромно говорите о своих заслугах?

— Типа не праздную? Потому что «Локомотив» — это моя бывшая команда.

— Ты забил больше голов сегодня, чем за всю историю в РПЛ. То что ты забил «Локомотиву» — это совпадение?

— Не думаю. Просто так получилось. Не было особенного настроения. Просто сегодня съел два банана, а не один.

ЦСКА набрал 6 очков в трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матча в турнире команда проведет дома против «Сочи».