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Полоз повторил достижение Кириченко и Дзюбы

21:15
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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оформил хет-трик в матче 16-го тура премье-лиги против «Динамо» и стал вторым футболистом после Артема Дзюбы, которому удалось трижды отличиться в нынешнем чемпионате.

Полоз — седьмой автор хет-трик клуба в высшем дивизионе. До него по три гола забивали Юрий Матвеев, Дмитрий Кириченко, Артурас Фоменко, Ян Голенда и Артем Дзюба, а единственный покер в 1996 году оформил Александр Маслов.

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