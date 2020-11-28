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Полоз оформил хет-трик в матче «Ростов» — «Динамо»

20:36
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«Ростов» забил третий безответный гол в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». Хет-трик на 74-й минуте оформил Дмитрий Полоз. Счет стал 3:0.

Ростов — Динамо

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