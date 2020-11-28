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Полоз не считает победу «Ростова» над «Динамо» простой

21:24
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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от разгрома «Динамо» в матче 16-го тура Тинькофф-РПЛ (4:1). Форвард оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

— Да, это мой первый хет-трик. Не скажу, что победа была простая, — сказал Полоз в эфире «Матч премьер». — До середины второго тайма тяжело было, вели 1:0. Было тяжело.

— Пенальти исполняли запланированно или инициативу взяли?

— Как бы ответить... Ну будем считать, что взял инициативу.

Ростов — Динамо

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