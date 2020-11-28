Полоз не считает победу «Ростова» над «Динамо» простой
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от разгрома «Динамо» в матче 16-го тура Тинькофф-РПЛ (4:1). Форвард оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.
— Да, это мой первый хет-трик. Не скажу, что победа была простая, — сказал Полоз в эфире «Матч премьер». — До середины второго тайма тяжело было, вели 1:0. Было тяжело.
— Пенальти исполняли запланированно или инициативу взяли?
— Как бы ответить... Ну будем считать, что взял инициативу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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