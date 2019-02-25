Поле стадиона "Лужники" – в отличном состоянии. Фото

"СЭ" получил в распоряжение свежие фотографии поля БСА "Лужники". Судя по ним, газон находится в отличном состоянии.

В пресс-службе спорткомплекса "Лужники" сообщили "СЭ", что в случае необходимости стадион будет готов принять матчи чемпионата России по футболу уже в марте.

Стадион "Лужники" прямо сейчас. Фото "СЭ"

Стадион "Лужники" прямо сейчас. Фото "СЭ"

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что есть большие вопросы к состоянию полей стадионов "Арсенал" в Туле и "Динамо" в Москве.

На тульской арене 2 марта планируется проведение матча чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА, а на московской - встречи "Динамо" – "Спартак" 10 марта.

Стадион "Лужники" – крупнейший в России (вместимость – 81 000 зрителей). Арена открылась после масштабной реконструкции в ноябре 2017 года. На стадионе прошло семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года – в том числе игра открытия турнира и финал. (Илья Андреев)​