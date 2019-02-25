Поле стадиона "Динамо". Как оно выглядит прямо сейчас

Пресс-служба проекта "ВТБ Арена парк" опубликовала в Инстаграме фотографию поля Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, на котором 10 марта планируется проведение матча 19-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком".

– Газон стадиона "Динамо" прямо сейчас. С каждым днем все зеленее. А к 10 марта будет еще красивее! – написала пресс-служба.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что состояние поля стадиона "Динамо" вызывает вопросы.

Предполагается, что игра "Динамо" – "Спартак" станет первой на новой арене в Петрвоском парке. При это стадион еще не получил сертификат РФС, дающий право проводить матчи: данный вопрос должен быть рассмотрен в понедельник, 25 февраля.