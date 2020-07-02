Почему на матче «Спартака» не будет ВАР

Совместная комиссия РФС и РПЛ решила, что матч 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР и их помощников АВАР. Такое решение было принято в связи с тем, что эта система может работать только на четырех играх в один день.

Встреча «Спартак» — «Тамбов» состоится 4 июля. Также в субботу пройдут игры: «Динамо» — «Арсенал», «Крылья Советов» — «Ростов», «Ахмат» — ЦСКА, «Локомотив» — «Сочи».

Аналогичная ситуация была и перед 24-м туром, но потому что «Оренбург», который находился на самоизоляции, отказался от проведения домашнего матча с «Краснодаром», определять единственную встречу без участия видеоассистентов (ВАР) и их помощников (АВАР не потребовалось.

Вот что тогда сказал руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин:

— Матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится, поэтому остальные четыре субботние встречи пройдут с использованием системы видеопомощи арбитрам. Решение было принято сегодня — после того, как стало известно об отмене игры в Оренбурге. Таким образом, нам не пришлось определять один матч, который пройдет без участия ВАР и АВАР.

Если бы все запланированные пять игр 27 июня состоялись, то один матч, который прошел бы без использования ВАР, определяла бы совместная комиссия РФС и РПЛ. Но в этот раз все получилось автоматически. Нам не было смысла куда-то спешить с назначениями видеоассистентов и их помощников, мы следили за развитием ситуации.

В комиссию по решению об использовании ВАР на играх входят: генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин, руководитель судейского департамента Виктор Кашшаи, Леонид Калошин и директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

«Спартак» занимает 6-е место с 32 очками в турнирной таблице РПЛ после 25 туров. «Тамбов» — 25 баллов и 14-я строчка.

Матч «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР