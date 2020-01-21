Почему Малком не сыграл с «Аль-Увайнахом»? Отвечает Семак
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие Малкома в составе на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). По словам специалиста, бразилец постепенно восстанавливает форму.
— Малком потихонечку набирает, и мы постепенно добавляем ему работы, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Это касается и ударов. У нас есть немного времени, мы страхуемся, немного бережем его. У нас есть возможность продлить период адаптации к нагрузкам, и мы ею пользуемся. Он получает все те же упражнения, что и остальные футболисты, но по поводу игры — решили немного подождать.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» прошедшим летом, провел два матча в августе, после чего не появлялся на поле из-за травмы.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2020-01-21-sergey-semak-poluchilas-khoroshaya-trenirovka.htm