Почему дата возобновления чемпионата 21 июня? Отвечает Максим Митрофанов

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции объяснил, почему ориентировочная дата возобновления чемпионата — 21 июня.

— Мы решили поставить дату возобновления чемпионата 21 июня. Почему? Мы провели консультации с лигой, с тренерским штабом сборной, со специалистами, выработали некую величину, которой будет достаточно для восстановления команды. Для себя решили, что это 21 день. В регламенте мы же не регулируем, какое количество дней на сборах нужно провести. (Гоша Чернов)