Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек на 52-й минуте матча 26-го тура чемпионата России против "Урала" отличился с пенальти и вывел свою команду вперед.
Ванек сильно ударил в верхний угол ворот "Урала" и тем самым прерывает ужасную уфимскую серию из 6 подряд нереализованных пенальти.
⚽ Первый реализованный пенальти "Уфы" в этом сезоне
📺 Смотрите #УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/upr5PCWNAq
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 апреля 2019 г.
⚽ Первый реализованный пенальти "Уфы" в этом сезоне
📺 Смотрите #УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/upr5PCWNAq
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