Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек на 52-й минуте матча 26-го тура чемпионата России против "Урала" отличился с пенальти и вывел свою команду вперед.

Ванек сильно ударил в верхний угол ворот "Урала" и тем самым прерывает ужасную уфимскую серию из 6 подряд нереализованных пенальти.

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