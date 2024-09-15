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Сегодня, 16:22

«Динамо» — «Ахмат»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем поле победило «Ахмат» в матче 8-го тура РПЛ — 4:2.

43-я минута. Карраскаль, с пенальти — 1:0.

48-я минута. Тюкавин — 2:0.

54-я минута. Луна Диале — 2:1.

63-я минута. Садулаев 2:2.

90+3-я минута. Макаров 3:2.

90+9-я минута. Гагнидзе 4:2.

«Динамо» (16 очков) поднялось на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (5) остается предпоследним в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:2
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
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 0 : 0
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 0 : 1
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