«Динамо» — «Ахмат»: видео голов

Читать «СЭ» в

Московское «Динамо» на своем поле победило «Ахмат» в матче 8-го тура РПЛ — 4:2.

43-я минута. Карраскаль, с пенальти — 1:0.

48-я минута. Тюкавин — 2:0.

54-я минута. Луна Диале — 2:1.

63-я минута. Садулаев — 2:2.

90+3-я минута. Макаров — 3:2.

90+9-я минута. Гагнидзе — 4:2.

«Динамо» (16 очков) поднялось на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (5) остается предпоследним в турнирной таблице.