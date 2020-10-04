Переходит ли Ригони в «Сочи»? Отвечает тренер команды
19:05
Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче 10-го тура российской премьер-лиги (4:2) и прокомментировал возможный переход форварда Эмилиано Ригони.
— Когда ожидать переход Ригони?
— Не смогу сказать, никто не знает, все зависит от него.
— Уходит ли Заика?
— На данный момент Заика — игрок «Сочи». Никакой информации у тренерского штаба нет. Дальше посмотрим, как будет ситуация складываться.(Гоша Чернов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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