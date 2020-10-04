Переходит ли Ригони в «Сочи»? Отвечает тренер команды

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче 10-го тура российской премьер-лиги (4:2) и прокомментировал возможный переход форварда Эмилиано Ригони.

— Когда ожидать переход Ригони?

— Не смогу сказать, никто не знает, все зависит от него.

— Уходит ли Заика?

— На данный момент Заика — игрок «Сочи». Никакой информации у тренерского штаба нет. Дальше посмотрим, как будет ситуация складываться.(Гоша Чернов)