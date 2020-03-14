Как сообщает корреспондент «СЭ», всем пришедшим на матч «Зенит» — «Урал» в 22-м туре Тинькофф — РПЛ при прохождении досмотра измеряют температуру.

Если она оказывается выше нормы, людей не пускают на «Газпром Арену».

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет сегодня, 14 марта. Начало — в 16.30 (мск). (Дмитрий Зимин)