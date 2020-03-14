РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Перед матчем «Зенит» — «Урал» болельщикам измеряют температуру

15:41
Теги:

Как сообщает корреспондент «СЭ», всем пришедшим на матч «Зенит» — «Урал» в 22-м туре Тинькофф — РПЛ при прохождении досмотра измеряют температуру.

Если она оказывается выше нормы, людей не пускают на «Газпром Арену».

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет сегодня, 14 марта. Начало — в 16.30 (мск). (Дмитрий Зимин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир