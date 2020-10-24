Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об амбициях команды, а также вспомнил фразу про «брошенную перчатку», которая уже стала крылатой в российском футболе.

— Вопрос о перчатке? Я тогда о другом говорил, — заявил Газизов. — А перчатки — вот они, всегда на мне. Я новый человек в «Спартаке». Для меня чемпионская гонка — что-то новое, эмоции меня честно скажу, опустошают. (Максим Алланазаров)