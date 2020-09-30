Сергей Карасев вошел в судейскую бригаду, которая 3 октября будет обслуживать матч чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Столичному рефери доверили обязанности видеоарбитра.

Это значит, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, рассмотрев обращение ЦСКА, поддержала решение Карасева, который недавно выполнял функции ВАР во время матча ЦСКА — «Локомотив» (0:1). Тогда он согласился с мнением Михаила Вилкова, на 29-й минуте не назначившего пенальти в ворота железнодорожников.

В той игре в единоборстве с Николой Влашичем полузащитник гостей Даниил Куликов загреб мяч левой рукой. По моему мнению (с ним согласны эксперты «СЭ» и арбитры РПЛ, с которыми я обсуждал этот момент), у Вилкова были основания назначить 11-метровый удар, а у Карасева — вмешаться в действия рефери и предложить ему посмотреть видеозапись.

Вердикт ЭСК выглядит спорным, но таково мнение экспертов или, по крайней мере, части экспертов, входящих в эту комиссию. Видимо, они посчитали решающим фактором то, что мяч коснулся ноги Куликова, а уже потом произошел контакт с рукой. (Александр Бобров)