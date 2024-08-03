«Рубин» — «Химки»: команды обменялись голами за 3 минуты, Фаринья забил дебютный гол

«Рубин» и «Химки» за три минуты обменялись голами в матче третьего тура РПЛ — 2:2.

На 65-й минуте защитник подмосковной команды Седрик Гогуа потерял мяч недалеко от своей штрафной. Форвард казанцев Мирлинд Даку перехватил мяч и отдал его Александру Юкичу под удар в пустые ворота.

На 67-й минуте подмосковная команда сравняла счет — отличился дебютант «Химок» Эдгардо Фаринья.