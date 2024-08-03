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«Рубин» — «Химки»: команды обменялись голами за 3 минуты, Фаринья забил дебютный гол

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рубин» и «Химки» за три минуты обменялись голами в матче третьего тура РПЛ — 2:2.

На 65-й минуте защитник подмосковной команды Седрик Гогуа потерял мяч недалеко от своей штрафной. Форвард казанцев Мирлинд Даку перехватил мяч и отдал его Александру Юкичу под удар в пустые ворота.

На 67-й минуте подмосковная команда сравняла счет — отличился дебютант «Химок» Эдгардо Фаринья.

03.08.2024 | Рубин — Химки

Седрик Гогуа
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
Мирлинд Даку
0
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
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