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Сегодня, 13:53

Источник: Классен отказался от перехода в «Пари НН»

Алина Савинова
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Леон Классен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Леон Классен отказался от продолжения карьеры в «Пари НН», сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, клуб из Нижнего Новгорода связывался с 24-летним футболистом на тему перехода, однако защитник ответил отказом, поскольку хочет играть в европейском чемпионате.

27 июня Классен и «Спартак» расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, и на данный момент игрок находится без команды. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

После пяти туров РПЛ «Пари НН» с 6 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Леон Классен
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«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
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 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
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 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
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 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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