Павлюченко считает, что за золото РПЛ будут бороться «Зенит» и «Краснодар»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» и «Краснодар» находятся на верху турнирной таблицы благодаря своей стабильности. Мне кажется, это две команды, которые реально будут бороться за чемпионство в этом сезоне. Они изрядно набирают очки против команд из нижней части турнирной таблицы. Это важно.

«Локомотив» к этому числу я пока не причисляю. Думаю, железнодорожники будут наступать на пятки лидерам, но на весь сезон их не хватит. Может быть, еще «Спартак» подтянется к этой тройке. В ЦСКА и «Динамо», честно говоря, я не верю», — цитирует Павлюченко Legalbet.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 37 очками, «Зенит» занимает второе место — 36 очков. «Локомотив» идет третьим с 34 очками.